وزير الصحة يشدد على التحديث الدورى للبيانات بالمنظومات الإلكترونية (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، وحدة إدارة الأزمات المركزية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة مؤشرات انتظام العمل بالمنظومة الإلكترونية للمشروعات والمبادرات الصحية، ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على آليات العمل بمنظومة «إدارة الأسرة بالمستشفيات» والتى يتم من خلالها متابعة نسب إشغال الأسرة فى كافة المستشفيات بالقطاعات والهيئات التابعة للوزارة، والتى يتم تحديثها دوريًا كل 6 ساعات.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تابع مدى التزام مسؤولى المنشآت الطبية بإدخال وتحديث البيانات دوريًا، مشددًا على رؤساء الهيئات والقطاعات بأهمية التزام مسؤولى البيانات داخل المنشآت بتحديث البيانات باستمرار، بما يساهم فى دعم خطط واستراتيجيات العمل، مشيرًا إلى تفعيل تلك المنظومة خلال جائحة كورونا ثم التوسع بها لتصبح منظومة أساسية مستمرة بالعمل.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع العمل بالمنظومة الإلكترونية لـ «بنوك الدم» والتى يتم من خلالها متابعة أرصدة الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، وكذلك تلقى طلبات المرضى لتوفير مختلف فصائل الدم.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش آليات العمل بالمنظومة الإلكترونية لمبادرة رئيس الجمهورية لـ«إنهاء قوائم الانتظار» حيث اطلع الوزير على خريطة توزيع المرضى على المستشفيات التابعة للجهات المختلفة، والمعدلات الزمنية لاستقبال الحالات وإجراء الجراحات أو تلقى العلاج الدوائى حسب كل حاجة، كما تابع الربط بمنظومتى التأمين الصحى ونفقة الدولة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع أيضًا العمل بمنظومة بيانات القوى البشرية العاملة بالمنشآت الصحية، والتى يتم من خلالها تسجيل بيانات كافة العاملين بجميع المنشآت الصحية بجميع المحافظات.