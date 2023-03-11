لأول مرة فى مصر.. انطلاق معرض «ديارنا عربية» للعبايات ومستلزمات رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى لأول مرة بمصر معرض "ديارنا عربية" بمشاركة 7 دول عربية، وذلك خلال الفترة من 16 مارس وحتى 20 إبريل المقبل.





وأشارت الوزيرة، إلى أن المعرض سيقام على مساحة 3000 متر مربع بمول العرب بمحافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتى الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم، وسيتم الدخول للمعرض من بوابات مول العرب، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى من هنا .

وأشارت القباج، إلى أن معرض "ديارنا عربية" يقام بمنطقة 6 أكتوبر تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، لذا سوف يركز على العبايات العربية بنوعيها (حريمى – رجالى) والتى تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا اكسسوارات العبايات التى تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، كما يحتوى المعرض على منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتى تحظى بذوق مميز وقبول عالى لدى المجتمع المصرى وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".

وأوضحت القباج، أن عدد المنتجين المشاركين فى المعرض يبلغ 150 عارضا من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، هذا إلى جانب مشاركة عدد من شباب رواد الأعمال ومصممى الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية على هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأكدت القباج، أن معرض "ديارنا عربية" يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية وبالتالى النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية فى هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعى يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميا، حيث يتوقع البنك الدولى نموه بمعدل 10% سنويا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن معرض "ديارنا عربية" هو المعرض العربى المشترك الثانى الذى تنظمه الوزارة مع جامعة الدول العربية بعد معرض" بيت العرب" الذى أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 يناير حتى 11 يناير 2023، بمشاركة 13 دولة عربية بقصر القبة الرئاسى بمحافظة القاهرة.

وأشارت إلى أن معرض "ديارنا عربية" يعد المعرض الثالث الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تم افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، بمول كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، وذلك خلال الفترة 23 فبراير حتى 11 مارس 2023، وذلك بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربى فى مصر وبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس.



وأضافت القباج، أن القيادة السياسية تولى برامج التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال الكثير من الاهتمام خاصة للمرأة ودائما ما توجه بدعم انطلاق الشباب نحو المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة المصرية الأصيلة والتى تعمل على استغلال الموارد البيئية المتاحة فى ظل ما يشهده الوقت الحالى من التحول الرقمى والعديد من آليات التحديث، مثل الشمول المالى للأسر المنتجة وإنشاء منصات التسويق الإلكترونى وغيرها من العوامل.