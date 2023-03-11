الأعلى للإعلام: سياسة مصر الإعلامية تقوم على عدم التدخل فى شؤون الآخرين

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن خط الإعلام المصرى فى العلاقات الخارجية يتسق مع سياسة مصر التى يؤكد عليها الرئيس دائما فى جميع المناسبات، والتى تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للآخرين، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكذلك احترام الأديان والشرائع السماوية، وعدم الخوض فيما يثير الفتن ويزرع الفرقة والتناحر.





جاء ذلك انطلاقا من توجيهات وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة والمتواصلة للإعلام بمد جسور التعاون والتواصل والتشاور مع الدول العربية الشقيقة، والعمل على التواصل بين الدول والشعوب. وأكد المجلس، وفقا لبيان صحفى، أنه يعمل على تقوية أواصر التعاون المشترك فى المجال الإعلامى من خلال توقيع بروتوكولات مع الأشقاء العرب، تتضمن العديد من الأهداف الهامة لصالح العمل الإعلامى المشترك، وعلى رأسها إقامة برامج تدريبية لتبادل الخبرات، والتشاور حول رؤى إعلامية تتسم بالوعى واليقظة والسرعة لمواجهة التحديات التى تواجه البلدان العربية فى المجال الإعلامى. وأكد المجلس أن مواجهة التحديات بكافة صورها، لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها، وإنما تشارك فيه أيضاً المؤسسات الإعلامية، ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجادة وتبنى أولويات سليمة، تنطلق من توعية الشعوب والمجتمعات بالمخاطر المشتركة وكيفية مواجهتها والتصدى لها.

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