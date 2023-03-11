محافظ الجيزة: إطلاق أسماء 3 شهداء على مرافق عامة تخليدا لذكراهم

جدة - نرمين السيد - بالإضافة إلى إطلاق اسم الشهيد جندى إبراهيم محمد محمدين على مدرسة السلام للتعليم الأساسى بحى الوراق وكذا إطلاق اسم الشهيد جندى محمد شاكر عبدالقوى على مدرسة المنصورية الابتدائية المشتركة بمركز منشأة القناطر.

وأشار أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطنى على المرافق العامة والشوارع والمدارس يأتى تخليداً لذكرى الشهداء نظير ما قدموه فداءاً لوطنهم وحفظ أمن واستقرار الشعب المصرى.

وفى نفس الإطار وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على عدداً من الطلبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتى شملت، الموافقه على تغيير استخدام المبنى الكائن بــ 106 شارع العلمين بمدينة الطلبة بحى العجوزة من سكنى إلى مركز غسيل كلوى لصالح مؤسسة مصر الخير لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

بالإضافة إلى تغيير استخدام قطعة أرض رقم 5 شارع أحمد المليجى من شارع إسماعيل أبوالفتوح والمجاورة لمبنى مستشفى مصر الدولى من سكنى إلى صحى لصالح المستشفى.

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض مساحة 14 قيراط رقم 345 من 35 حوض الملاح 3 زمام منيل سلطان بأطفيح وتخصيصها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها لخدمة أهالى القرية.

وأشار المحافظ أن القرارات تأتى لصالح أغراض النفع العام وتحسين منظومة الرعاية الصحية للمواطنين وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس.

كما استقر المجلس على الأخذ برأى لجنة مراجعة خطوط التنظيم والشوارع التخطيطية بشأن الاعتداء بشارع عبده جنيدى والمنفذ على الطبيعة نطاق الوحدة المحلية فى سقيل بمركز ومدينة أوسيم وإلغاء الشارع التخطيطى المعتمد لقرية سقيل بداية من شارع جسر النيل القديم وبطوله وحتى شارع المقابر مع الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والكتب والقوانين والقرارات المنظمة لذلك وذات الصلة، وذلك لتعارضه مع كتل سكنية قائمة.