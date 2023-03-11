أمين «الطفولة والأمومة»: مصر تولى أهمية خاصة بحماية الأطفال من العنف

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، على الاهتمام البالغ بالتحول الرقمى وذلك فى ضوء الانتشار المتسارع لوسائل الاتصال والتطبيقات الرقمية وفى ظل استقطابها لكل الشرائح العمرية فى المجتمع وفى مقدمتها الأطفال.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى النقاش السنوى حول حقوق الطفل خلال الدورة الـ 52 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جينيف، والذى كان موضوعه هذا العام "حقوق الطفل والبيئة الرقمية".

وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت استراتيجية لتحقيق التحول الرقمى حيث تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأضافت "عثمان"، أنه وعلى الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل لم تنص صراحة على حقوق الطفل فى العالم الرقمى فإن على الدول أن تتحمل مسؤولية الإشراف التنظيمى على أداء الطفل فى العالم الرقمى ورعاية مصالحه وحمايته من مخاطر الإنترنت، فقد قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل فى عامى 2018 و2021 باتخاذ قرارات متعلقة بحق حماية وتمكين الطفل فى مجال البيئة الرقمية، مؤكدة أن رؤية جمهورية مصر العربية تؤكد على وجوب تمتع الأطفال بحقوقهم فى العالم الرقمى ولكن مع أخذ التدابير الاحترازية والإشراف على تفاعلهم وما يتلقونه من محتوى.

وقالت "عثمان" إنه استنادا إلى المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولى للاتصالات بشأن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تتعلق بحماية الطفل عبر الانترنت، ومختلف النظم التى يستخدمها مقدمو الخدمات فى جميع أنحاء العالم، تقترح جمهورية مصر العربية تبنى مجلسكم الموقر توحيد أدلة معايير التصنيف العمرى للمحتوى الرقمى وتطبيقات الأجهزة المحمولة والألعاب عبر الإنترنت لحماية الأطفال من المحتوى الضار أو غير المناسب.

وأكدت "عثمان" على حرص الدولة المصرية على إنفاذ الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها والمتعلقة بحقوق الطفل، وعلى تأكيد الدستور المصرى الصادر عام 2014 على هذه الحقوق، فضلا عن صدور عدد من التشريعات الوطنية التى توفر حماية للأطفال وعلى رأسها قانون الطفل من خلال آليات حماية لدعم الأطفال المعرضين للخطر وتتمثل فى كل من لجان حماية الطفل العامة والفرعية بكافة محافظات مصر وكذلك خط نجدة الطفل (16000) كاّلية حماية وطنية لتلقى بلاغات الاستغلال والإساءة ضد الأطفال وتقديم الدعم النفسى والقانونى والمشورة لأسرهم بما يشمل جرائم الإنترنت من الاستغلال والاعتداء الجنسى وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وإصدار بعض التعديلات فيما يخص قانون التنمر رقم 189 لسنة 2020، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 لتعمل جميعا ضمن منظومة حماية الطفل.

ولفتت "عثمان" إلى أن مصر قامت من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وبالشراكة مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وبدعم فنى من منظمة الأمم المتحدة للطفولة بإعداد استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت والتى من المقرر إطلاقها قبل منتصف العالم الحالى.

وأضافت "عثمان" أنه ضمن مبادرات التوعية للمجلس القومى للطفولة والامومة مبادرة "دوى" تحت رعاية قرينة رئيس جمهورية مصر العربية والتى تحتوى على مكون التعلم الرقمى والذى يتم من خلاله تدريب الأطفال على التعامل مع مصادر المعرفة الرقمية وكيفية التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعى وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة و فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى تطوير محتوى توعوى عن الحماية من مخاطر الانترنت والذى يستهدف الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور ومقدمى الرعاية والمعلمين بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.