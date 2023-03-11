وزير التنمية: 70 % معدل تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمحافظات المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - تفقد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية سدس التابعة لمركز ببا وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الصحة، والتى تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، حيث تفقدا الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف بقرية سدس" إنشاء جديد" والذى ينفذه جهاز التعمير، ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها فى القطاع الصحى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ومدينة ببا.

وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة، حيث تفقد مشروع إنشاء سوق سدس على الطريق الدائرى ، حيث تبلغ مساحة السوق 850 متر، لخدمة أهالى القرية وتوابعها.

كما تضمنت الجولة مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذى بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%، وتبلغ مساحته 560 مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشمل (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقارى)، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى؛ لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروى وتوابعه.

وأكد هشام آمنة، أن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى جميع قرى ومحافظات المرحلة الأولى من المبادرة تخطت 70 % ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمشكلات المتعلقة بسلاسل الإمداد إلا أن مشروعات "حياة كريمة" مستمرة فى العمل على أرض القرى المستهدفة والكثير من المشروعات ستدخل الخدمة تباعاً خلال الفترة المقبلة لتشغيلها أمام أهالينا فى قرى الريف المصرى.

وأضاف هشام آمنة أنه تم الانتهاء من حوالى 100 مجمع خدمات حكومية بنسبة 100 % وجار البدء فى تشغيلها واستقبال المواطنين بها للحصول على الخدمات، ووجه هشام آمنة المحافظين بالتشغيل التجريبى لكافة المنشآت التى يتم استلامها للتأكد من جاهزيتها تمهيداً لافتتاحها رسمياً والتغلب على أى مشكلات خلال عمليات التشغيل التجريبى.

كما أشار إلى أن وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاربت على الانتهاء من تدريب كافة الكوادر المنتقلة لمجمعات الخدمات الحكومية ومن المتوقع قبل نهاية العام المالى الحالى الإنتهاء من باقى الأعداد.

وأشار هشام آمنة الى حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها.

ووجه وزير التنمية المحلية بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية، لافتاً إلى الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" وجولاته المستمرة فى محافظات الجمهورية والتى كان آخرها محافظة المنيا لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، لافتاً الى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ للمبادرة واجتماعاته المستمرة لتذليل أى عقبات أو تحديات تواجه أعمال تنفيذ المشروعات بما يساهم فى الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.