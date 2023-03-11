مواعيد القطارات فى شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان، إبتداءً من يوم الخميس 23-3-2023 مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم.





كما وجه رئيس الهيئة، بالتواجد التام والمستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداونظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش وبيانها كالتالى: أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: - قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35

- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05

- قيام قطار 928 VIP الإسكندرية/ القاهرة االساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30

- قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15

ثانيًا : خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحى المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20

- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20

- قيام قطار 1915 سياحى شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50

- قيام قطار 1914 سياحى المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45

كما تقرر إيقاف تشغيل قطارى 927 / 904 مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس نهائيا لوجود خدمة بديلة فى نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.



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