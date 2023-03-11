متحدث الرئاسة: مصر تقدر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وأضاف أن مصر تثمن التوجه الذى انتهجته المملكة العربية السعودية فى هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر فى العلاقات على المستوى الإقليمى، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وأكد المتحدث الرسمى، أن مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابى إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعى الشواغل المشروعة لدول المنطقة، بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابى فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبى آمال شعوب المنطقة فى الازدهار والتقدم.
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