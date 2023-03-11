محافظ القاهرة يتفقد أعمال إنشاء حديقة موقف الحى العاشر الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الحديقة التى سيتم إقامتها على مساحة 5 أفدنة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة؛ لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع.

وأشار إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أن العمل بالحديقة سينتهى خلال أسبوعين حيث سيتم زراعة 202 نخلة مثمرة وعدد كبير من الأشجار صديقة البيئة، كما سيتم إنشاء ممرات بين الأشجار لاستخدامها لهواة ممارسة رياضة المشى، مع إحاطة الحديقة بسور ديكورى لاستكمال الشكل الجمالى لها.