مايا مرسى تلتقى الامين العام لمجلس شئون الأسرة بالمملكة العربية السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 12:29 مساءً - التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW67 " بنيويورك ، بالدكتورة ميمونة بن خليل الامين العام لمجلس شئون الأسرة بالمملكة العربية السعودية ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى ضرورة تغيير المفاهيم المغلوطة عن المرأة في الاسلام ، موضحة أن الخطاب الإسلامي الصحيح حول المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل موثق وواضح عبر التاريخ، علاوة على وجود سعي حقيقى نحو تحقيق فهم أفضل لحقوق النساء والفتيات في المجتمعات الإسلامية، مؤكدة أن تمكين النساء والفتيات وتعميم مراعاة احتياجاتهن يعدان أمران حاسمان لتحقيق التنمية المستدامة.

وتحدثت رئيسة وفد مصر عن ظاهرة "العنف السيبراني ضد المرأة" الذي تم استحداثه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن مصر قد أقرت أُطر تشريعية منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" .. و"قانون تنظيم الاتصالات" لمواجهه هذه الظاهرة ، و أطلقت مصر هاكثون تكنولوجي لمواجهة العنف ضد المرأة .. بالإضافة الي حملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعى.. لتوفير بيئة آمنه للمرأة.

وبدورها أكدت الدكتورة ميمونة بن خليل أهمية العمل لتوضيح صحيح الدين الاسلامى فيما يتعلق بقضايا المرأة ، وأهمية التعاون مع المجلس القومى للمرأة في الملفات المشتركة.