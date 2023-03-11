البابا تواضروس يدشن كنيسة مارجرجس بجزيرة بدران بعد تجديدها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 12:29 مساءً - دشن البابا تواضروس الثاني، اليوم، كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة بدران، بشبرا التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التي أجريت فيها.

أزاح البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صور تذكارية إلى جوار اللوحة ومعه الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية وكهنة الكنيسة المدشنة.

توجه بعدها موكب البابا إلى داخل الكنيسة ليبدأ صلوات التدشين، حيث دُشِن المذبح الرئيس بالكنيسة الكائنة بالطابق الأول على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح الرئيس بكنيسة الطابق الأرضي على اسم الشهيد مارجرجس والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء.

قدم البابا الشكر في كلمته عقب التدشين، لكهنة الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة مشيرا إلى أن الكنيسة تتميز بأن زارها المتنيح البابا شنودة الثالث ودشن معموديتها وبعض الأيقونات، وزارها كذلك القديس البابا كيرلس السادس وذشن المذبح البحري بها على اسم القديس الأنبا بيشوي، كما زارها المتنيح البابا يوساب الثاني عام ١٩٥١.

صلى البابا والآباء المشاركون القداس الإلهي، بعد التدشين، وألقى عظة القداس التي قدم خلالها ثلاث نصائح تساعد الإنسان على تجديد وتجميل النفس خلال فترة الصوم الكبير.

تضمنت النصائح التوبة، أن يعمل الإنسان على أن تكون نفسه تائبة، وأن يُسرع بتنقية القلب باستمرار، والرحمة، بأن يتعلم الإنسان عمل الرحمة، لأن الخطية تجعل القلوب حجرية، مما يجعل الإنسان يفقد إنسانيته، والغفران بأن يكون لدى الإنسان القدرة على مسامحة الآخرين، وعندما يستطيع أن يسامح الآخر يعني ذلك أنه يملك قلب المحبة، موضحًا أن المحبة تتمثل في القدرة على مسامحة الآخر والقدرة على نسيان الخطأ الذي وقع فيه.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة إلى جانب الأنبا مكاري، والأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، و٨ من الآباء الأساقفة، وعدد كبير من الآباء الكهنة.