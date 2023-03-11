وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتابعان الموقف التنفيذي لإنشاء سوق الدهشورى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 12:29 مساءً - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي لأعمال انشاء سوق الدهشورى المطور والذى يأتي ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق التطوير الحضرى للقضاء على الأسواق العشوائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبا محافظ بني سويف والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء حازم عزت سكرتير عام محافظة بني سويف .

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف الأعمال التي يتم تنفيذها في المشروع الذى يأتي على مساحة إجمالية تزيد عن 2900م، وتشمل إنشاء باكيات وفرش للخضار و باكيات للأسماك، بجانب إحلال وتجديد الأكشاك الخارجية القائمة وإضافة أكشاك جديدة ودعم موقع السوق بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة ودورات مياه و كافتيريات ،مع عمل مداخل "بوابات" للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق، لاستيعاب كافة الباعة ، الذين تم نقلهم لموقع بديل" بشكل مؤقت "في مكان قريب من السوق، لحين إعادة تسكينهم "وفق الإجراءات المنظمة لذلك "بعد الانتهاء من تطوير السوق".

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الانشاء بسوق الدهشورى لسرعة الإنتهاء من الأعمال المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ بالتنسيق بين المحافظة والجهات المنفذة بما يساهم في الحفاظ على الشكل الحضارى للمنطقة واستكمالاً لخطة الدولة في القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية والتي تتسبب في أضرار للمواطنين أو إعاقة الحركة المرورية اليومية للسيارات والمواطنين .

وقال محافظ بنى سويف أن مشروع تطوير السوق يتضمن مراعاة الصورة الحضارية للمنطقة وتوفير مكان مناسب وحضاري للتسوق، والذي يكون في صالح المواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق وسكان المنطقة ، فضلاً عن تيسير الحركة المرورية بالشكل المطلوب .