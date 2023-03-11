البابا تواضروس يدشن كنيسة «مارجرجس» جزيرة بدران بعد تجديدها

جدة - نرمين السيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة بدران، بشبرا، التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، بعد انتهاء عمليات التجديد التى أجريت فيها.





وأزاح قداسة البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صورا تذكارية إلى جوار اللوحة ومعه الأنبا مكارى، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وكهنة الكنيسة المدشنة.

وتوجه بعدها موكب قداسة البابا إلى داخل الكنيسة ليبدأ صلوات التدشين، حيث دُشِن المذبح الرئيس بالكنيسة الكائنة بالطابق الأول على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح الرئيس بكنيسة الطابق الأرضى على اسم الشهيد مارجرجس والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح البحرى على اسم السيدة العذراء.

وقدم قداسته الشكر فى كلمته عقب التدشين، لكهنة الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة. وأشار إلى أن الكنيسة تتميز بأن زارها المتنيح البابا شنودة الثالث ودشن معموديتها وبعض الأيقونات، وزارها كذلك القديس البابا كيرلس السادس ودشن المذبح البحرى بها على اسم القديس الأنبا بيشوى، كما زارها المتنيح البابا يوساب الثانى عام 1951.

صلى قداسة البابا والآباء المشاركون القداس الإلهى، بعد التدشين، وألقى عظة القداس التى قدم خلالها ثلاث نصائح تساعد الإنسان على تجديد وتجميل النفس خلال فترة الصوم الكبير، وهى:

التوبة: أى أن يعمل الإنسان على أن تكون نفسه تائبة، وأن يُسرع بتنقية القلب باستمرار، "إِنَّهُ هكَذَا يَكُونُ فَرَحٌ فِى السَّمَاءِ بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ يَتُوبُ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ بَارًّا لاَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَوْبَةٍ" (لو 15: 7).

الرحمة: يجب أن يتعلم الإنسان عمل الرحمة، لأن الخطية تجعل القلوب حجرية، مما يجعل الإنسان يفقد إنسانيته، "اِرْحَمْنِي يَا اَللهُ حَسَبَ رَحْمَتِكَ" (مز 51: 1)، وينبغى أن تكون نفس الإنسان رحيمة فى علاقاته ومعاملاته وكلماته وأن يشعر بالآخر.

الغفران: أى أن يكون لدى الإنسان القدرة على مسامحة الآخرين، وعندما يستطيع أن يسامح الآخر يعنى ذلك أنه يملك قلب المحبة، "وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا" (مت 6: 12)، والمحبة تتمثل فى القدرة على مسامحة الآخر والقدرة على نسيان الخطأ الذى وقع فيه.

شارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة إلى جانب الأنبا مكارى، الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، وثمانية من الآباء الأساقفة، وعدد كبير من الآباء الكهنة.