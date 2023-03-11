وزير التعليم العالى يؤكد أهمية ربط المنتج البحثى بالصناعة

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير إلى أهمية الدور المجتمعى والخدمى لمؤسسات التعليم العالى فى مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادى على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمى التطبيقى هو أساس الصناعة.

وفى هذا الإطار، شهد الدكتور أيمن عاشور توقيع بروتوكول للتعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالى، والمكون من: (جامعة الإسكندرية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - جامعة مطروح - جامعة العلمين - مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقيات التكنولوجية - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" - شركة أبو قير للأسمدة - مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة - جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية)، وذلك على هامش فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من خبراء التعليم العالى، ومسؤولى المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسى النواب والشيوخ، والمستثمرين، ونخبة من رجال الإعلام والشخصيات العامة.

ويهدف هذا التعاون الذى يأتى فى إطار استراتيجية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالى، لإعادة تشكيل الأطر التى تربط مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، توثيقًا للتعاون العلمى والبحثى بينها وبين الصناعة بمفهومها الشامل، بما يحقق مزيدًا من التكامل كهدف وطنى، وتمهيدًا للبدء فى إنشاء هذا التحالف المشترك، ومناقشة كل الأطراف للمحاور التالية:

أولاً: الصناعة القائمة على المعرفة ويتضمن المحور مناقشة إنشاء وتطوير المعرفة العلمية والتكنولوجية، والدعم الفنى والتقنى فى الحلول العلمية لاحتياجات الشركاء من الصناعة، ودعم المشروعات البحثية المشتركة والتى تهدف إلى وضع حلول لمشاكل صناعية، وعقد اجتماعات مشتركة بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة لتوصيف المشاكل الصناعية وتضمنيها فى خريطة البحث العلمى.

ثانيًا: الثقافة الاستثمارية للبحوث الأكاديمية: وتتضمن مناقشة (التوسع فى حاضنات الأعمال بالتعاون مع الصناعة داخل الجامعات وتطويرها إلى "تكنولوجى بارك"، وتشجيع الباحثين بالتعاون مع الصناعة لتطوير المنتجات، فضلًا عن تأسيس شركات ناشئة.

ثالثًا: التعاون الأكاديمى مع الصناعة ومجتمع الأعمال، ويتضمن المحور مناقشة: وضع آلية تشريعية سهلة لانتقال أعضاء هيئة التدريس والباحثين من المؤسسات التعليمية والبحثية إلى الصناعة، والمشاركة فى البحوث والتدريس من خلال شركاء من الصناعة ومجتمع الأعمال، وكذلك المشاركة فى الأنشطة الطلابية العلمية Student Chapters، وأيضًا الزيارات التبادلية بين القطاع الأكاديمى والشركاء من الصناعة ومجتمع الأعمال.

رابعًا: تأهيل الطلاب بالتعاون مع الصناعة ومجتمع الأعمال، ويتضمن مناقشات حول: إعداد خريج مؤهل لسوق العمل "محلية - إقليمية - دولية"، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء من الصناعة والتدريب الميدانى المهارى للطلاب للإعداد لسوق العمل، ودعم خطط واستراتيجيات الابتكار، وربط مشاريع التخرج للطلاب بمشكلات صناعية، والمشاركة فى منتديات التوظيف.

خامسًا: البحث العلمى والصناعة، وتتضمن مناقشات هذا المحور: (ربط المشكلات الصناعية بخطط البحوث داخل الجامعة "مشروعات تخرج - ماجستير - دكتوراه"، والتعاون البيئى فى استغلال المعامل لدى الطرفين لخدمة خطة البحث المعتمدة، وتطوير معامل ومختبرات معتمدة عالمية لخدمة الصناعة والتصدير، والتعاون فى النشر العلمى، والإشراف على مشروعات التخرج والرسائل العلمية "ماجستير - دكتوراه" بالتعاون مع شركاء الصناعة ومجتمع الأعمال.

سادسًا: العمل البيئى والبحثى على دعم الخطط المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ للإقليم، وسيناقش هذا المحور: (حماية الشواطئ، وإدارة الفيضانات والكوارث، والصناعة الخضراء، والاقتصاد الأزرق الأخضر الأكثر اخضرارًا).

سابعًا: دعم المشروعات القومية والمشاركة فى الخطط الاستراتيجية على مستوى الإقليم والقطر.

وقع البروتوكول عن جامعة الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وعن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وعن جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، وعن جامعة العلمين الدولية الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، وعن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية الدكتور منى عبداللطيف، مدير المدينة، وعن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" عمرو لطفى، وعن شركة أبو قير للأسمدة عابد عزالرجال، وعن مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة محسن بطيشة، رئيس مجلس الأمناء، وعن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد هنو، رئيس الجمعية.