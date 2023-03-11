جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة القطاع. ويعتمد القطاع على رفع كفاءة أداء العاملين، وزيادة المهارات بما يتسق مع تطوّر صناعة النقل، وتعزيز مساهمة القطاع الفعّالة فى خطط التنمية، وتفعيل الاتجاه نحو التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث وتطوير.. خطة الطيران المدنى فى 2023 (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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