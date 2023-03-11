«الداخلية» تبدأ إجراء قرعة الحج بـ5 مديريات أمن

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر إجراء القرعة غدا، الأحد، بمديريات أمن (مطروح - الأقصر - الدقهلية - دمياط - القليوبية - الفيوم)، وبعد غد الإثنين بمديريات أمن (البحيرة - قنا - الغربية - بورسعيد - الوادي الجديد - المنيا)، ويوم الثلاثاء المقبل بمديريات أمن (كفر الشيخ - المنوفية - الإسماعيلية - أسيوط - بني سويف)، لتختتم القرعة يوم الأربعاء المقبل بمديريات أمن (جنوب سيناء - السويس - سوهاج - شمال سيناء - البحر الأحمر).

ومن المقرر أن يقوم الفائزون بالقرعة، بسداد كامل تكاليف الحج بكل فروع البنوك الوطنية (الأهلى - مصر - القاهرة)، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية، على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة"، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجارى، وحتى يوم الخميس الموافق 23 مارس الجارى.

ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج، وهى 148 ألفا و500 جنيه، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة وهى 27 ألف جنيه، بإجمالى 175 ألفا و500 جنيه لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات المحارم والمُرافقين لمُقدم الطلب؛ حيث يتم السداد لهم سـوياً؛ بموجب بطاقات الرقم القومى السارية الصلاحية، على أن يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها، بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

ويتقدم المواطن الفائز بالقرعة لقسم أو مركز الشرطة التابع له، بجواز سفر دولى مميكن، (وللمرافق إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءا من 30 أبريل المقبل، ويُراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج، وسيتم رفض استلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

كذلك يتم تقديم صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج، وصورة + أصل (للاطلاع) من شهادة التحصين (Qr-code) بالجرعات الأساسية المُقررة، مع جرعة تنشيطية للقاحات (كوفيد - 19) المُعتمدة دوليا في وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة، على أن تكون آخر جرعة في خلال 6 أشهر قبل السفر، والبطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 3 سنوات أو أى تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

كما يقوم الفائز بتقديم تقرير طبى مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلن عنها موضحا به حالته الصحية تفصيلاً، وأنه معافى من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج، وما يُستجد من أى اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى، وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن، وفيش حج مميكن لكل فائز بقرعة الحج، وبيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُرافقيهم (إن وجدوا)، ممن هم فى سن التجنيد، ويُراعى تقديم مُستند التجنيد عند السفر، وتقوم مناطق التجنيد بصرف (تصاريح سفر مؤقتة) بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد، يُقـدم للجهة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام، و3 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6)، مع مراعاة الآتى (ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون - طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80% من الصورة - مراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء وبالنسبة للسـيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة)، وتصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويلتزم الفائزون بالقُرعة المُسدِدين للتكاليف بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المُقررة الواجب إتباعها، واحتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة، والإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول، أو المعادن الثمينة، أوالأحجار الكريمة وما فى حكمها، بما لا يتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكى فقط، أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى، والالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة من وسائل التصوير، والالتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الماضى، وحتى يوم الإثنين الموافق 6 مارس الجارى.