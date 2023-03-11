وزير التنمية المحلية يتفقد اليوم عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 10:30 صباحاً - وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إلى مقر محافظة بنى سويف في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها إلى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض محافظة بنى سويف ، وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى المحافظة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة إلي محافظة بني سويف تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة معارض "أهلاً رمضان" والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة .