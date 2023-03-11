حياة كريمة.. وزير التنمية يصل بنى سويف لتفقد المشروعات

جدة - نرمين السيد - وصل هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة بنى سويف فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها إلى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض محافظة بنى سويف.





وكان فى استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى المحافظة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف والقيادات التنفيذية بالمحافظة. ومن المقرر أن تتضمن زيارة هشام آمنة، إلى محافظة بنى سويف تفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة معارض "أهلاً رمضان" والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة .

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