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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 12-3-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 12-3-2023

مهنياً: تشرق قريباً شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمراً، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك مع الآخرين

عاطفياً: اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل الأمر. حافظ على أسراره ولا تفشها

صحياً: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في البداية، لكن مع الوقت ستكون في مستواهم

حظك اليوم برج الثور الاحد 12-3-2023

مهنياً: تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحاً بارزاً. كن حاسماً في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد

عاطفياً: لن تجد صعوبة في الوصول إلى قلب الحبيب. تشعر بالسعادة لمصارحته بحقيقة مشاعرك

صحياً: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه. إفعل اللازم

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 12-3-2023

مهنياً: أنت موهوب بعملك فلا تدع أحد يستغلك. عليك ان تتعلم الصبر فلا يمكن أن تصل الى النجاح من أول مرة

عاطفياً: عواطف الشريك الجياشة تترك آثرها الواضح في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً

صحياً: بادر فوراً إلى الإقلاع عن السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكراً

حظك اليوم برج السرطان الاحد 12-3-2023

مهنياً: لا تتدخل في العمل الآخرين واترك كل شخص يهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع الى وجهة نظرهم

عاطفياً: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولاً مناسبة

صحياً: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة

حظك اليوم برج الاسد الاحد 12-3-2023

مهنياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه

عاطفياً: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحاً معه وتوقف عن المراوغة

صحياً: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيداً عن كل ما يعكر صفو حياتك

حظك اليوم برج العذراء الاحد 12-3-2023

مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطراً أو يستحق القلق

عاطفياً: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أموراً لا يستطيع تنفيذها. لا تتورط في مشاكل تزعجه

صحياً: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجاباً على صحتك

حظك اليوم برج الميزان الاحد 12-3-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن نجاح وإشراق ونجومية وهدية غير متوقعة من أحد الزملاء في العمل

عاطفياً: لا تدع خلافك يطول مع الحبيب وبادر إلى المصالحة. تبدو اليوم نشيطاً ومندفعاً للقيام بذلك

صحياً: تشعر بأنك متعب وأن المناخ ضاغط قليلاً ويتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك وتبعثر طاقاتك

حظك اليوم برج العقرب الاحد 12-3-2023

مهنياً: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك الجديد. كن متواضعاً مع زملاء العمل ولا داعي للتكبر

عاطفياً: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام

صحياً: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق

حظك اليوم برج القوس الاحد 12-3-2023

مهنياً: القمر الجديد يجعلك محتاراً أو منتفضاً على واقع أو مضطراً لإغاثة أحدهم شئت أم أبيت

عاطفياً: أجواء رومانسية تعيشها مع الحبيب اليوم وتقربك منه أكثر. استشر أحداً بشأن ما يتعلق بمشاكلك معه

صحياً: لا تعرض نفسك للبرد كثيراً، وخذ الاحتياطات اللازمة إذا قررت التوجه إلى المناطق الجبلية

حظك اليوم برج الجدي الاحد 12-3-2023

مهنياً: تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى أخباراً جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الأرباح هذا اليوم

عاطفياً: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك. لا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك بالحبيب

صحياً: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكاراً جديدة للمحافظة على الصحة سليمة

حظك اليوم برج الدلو الاحد 12-3-2023

مهنياً: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعاً معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة

عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته

صحياً: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة

حظك اليوم برج الحوت الاحد 12-3-2023

مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً

عاطفياً: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلباً. لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك

صحياً: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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