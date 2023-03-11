لا يمكن التنازل عنها.. شروط مهمة للراغبين فى حج القرعة

جدة - نرمين السيد - ويبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحج 2023 عن كيفية سداد التكلفة وموعد التقديم عبر محرك البحث "جوجل".

ويبدأ سداد تكلفة حج القرعة 2023 لجميع المتقدمين بدءا من يوم 13 مارس من الشهر الجارى، ويستمر التقديم حتى يوم 23 مارس 2023 المقبل.

ويتم سداد تكلفة حج القرعة 2023 فى وسائل الدفع الإلكترونى بـ كافة البنوك، التى من بينها «البنك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، بنك مصر»، بالإضافة إلى جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

شروط التقديم قرعة الحج 2023:

هناك مجموعة من المتطلبات والأحكام التى ينبغى أن تتوفر فى كل فرد يرغب فى التقديم على الحج، منها:



1.ينبغى أن يكون الفرد المتقدم كامل الأهلية القانونية من أجل أداء المناسك.



2.يفترض أن يمتلك الجنسية المصرية.



3.كما ألا يقل سن الذكور عن «25 سنة».



4.أما بالنسبة للفتيات الأقل من خمسة وأربعين سنة، يفترض وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن 18 عشرة سنة فى تاريخ 30 إبريل 2023.



5.لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته.



6.يباح تنازل الأطفال فقط لأحد الوالدين "وليس العكس".



7.ينبغى إرسال الأوراق المطلوبة مثل “شهادة الميلاد وكذلك طلب التنازل بالإضافة إلى إيصال السداد – صورة هوية الرقم القومى" للإدارة العامة.



8.يباح للشخص الفائز بتلك الفرصة التنازل النهائى عن هذه الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل.



9.بالإضافة إلى ذلك لا يحق للأشخاص الفائزين بتلك الفرصة مهما كانت درجة قرابة طلب تفويج.

10.تصل تكلفة حج القرعة 2023، لمبلغ 175 ألفا و500 جنيه، ويتم تقسيمها كالآتى: 148 ألفا و500 جنيه تكلفة الحج، و27 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران.