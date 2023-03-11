تأكيد السيسى ثقة الشعب فى قدرة الجيش والشرطة لدعم الاستقرار تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسى: ثقة الشعب كاملة فى قدرة الجيش والشرطة لدعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية) ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أدى شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد.

وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقيادات الشرطة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وأضافت الصحيفة أن عقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس السيسى بقادة القوات المسلحة، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى، كما تم استعراض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أن الشعب يولى الثقة الكاملة فى قدرة أبنائه من رجال الجيش والشرطة لدعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر.

وأشارت إلى أنه فى ختام الاجتماع أعرب الرئيس السيسى عن عرفانه وتقديره لروح الشهيد، الذى لولاه ما استطعنا أن نحقق ما نسعى إليه من إنجازات، وإننا عازمون بكل الصدق والإخلاص على استكمال مسيرة العطاء والتضحية، من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته وكرامته.

وفى سياق آخر، وتحت عنوان (انطلاق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية "كتف فى كتف")، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أعلن انطلاق فعاليات مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة حماية اجتماعية فى مصر، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث انطلقت فعاليات المبادرة فى 16 محافظة بالتوازى.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان التحالف أن تلك الفعاليات تشمل تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و20 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أهالى تلك المحافظات، بمشاركة متطوعى التحالف، وكان للأطفال نصيب من المبادرة، وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنًا مع اقتراب الشهر المبارك.

وأشارت إلى أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وفى (الأهرام)، وتحت عنوان (السعودية وإيران تتفقان على استئناف العلاقات بوساطة صينية) ذكرت الصحيفة أنه فى خطوة قد تنطوى عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى وإثر مفاوضات استضافتها الصين، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران أمس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التى ظلت مقطوعة منذ 2016، وذلك وسط ترحيب عربى ودولى واسع بالاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ووكالة أنباء (إرنا) الإيرانية الرسمية: أنه "وإثر مباحثات، تم التوصل إلى اتفاق أمس بين المملكة العربية السعودية وإيران يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

وأضافت الصحيفة أنه وفقا لبيان ثلاثى سعودى - إيرانى - صينى، فقد تم التوصل إلى الاتفاق السعودى - الإيرانى بمبادرة من الرئيس الصينى شين جين بينج لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.