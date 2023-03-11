بدء قرعة الحج اليوم فى هذه المحافظات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، بدءًا من 11 مارس ولمدة 5 أيام.
وتجرى القرعة يوم 11 مارس بمديريات أمن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان – الشرقية"، ويوم 12 مارس بمديريات أمن "مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية – الفيوم"، ويوم 13 مارس بمديريات أمن "البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادى الجديد – المنيا"، ويوم 14 مارس بمديريات أمن "كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف"، ويوم 15 مارس بمديريات أمن "جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر".
وتسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها)، ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية، ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته.
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