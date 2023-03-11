ثلاثة أساقفة يدشنون كنيسة البابا كيرلس فى بيت لحم

جدة - نرمين السيد - دشن الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى بالقدس، والأنبا ثيؤديوس أسقف الجيزة، والأنبا اكليمندس الأسقف العام، كنيسة البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الواحد وعشرين، الذين استشهدوا فى ليبيا والتى بنتها المطرانية فى بيت لحم.





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