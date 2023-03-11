الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء دافىء على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد.
وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٧ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٢٥ درجة مئوية، شمال الصعيد ٢٨ درجة مئوية، جنوب سيناء ٢٨ درجة مئوية،جنوب الصعيد ٣١ درجة مئوية.
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