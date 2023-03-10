جدة - نرمين السيد - وكتب شحاتة العرابى، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، بمشيئة الله تعالى وفضله أبدأ غدًا تسجيل أولى حلقات برنامج قطوف من حدائق الإيمان وكذلك برنامج تسابيح عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وسوف يتم الإعلان عن إذاعة هذه الحلقات تباعًا إن شاء الله".
واختتم العرابى: "جزى الله خيرًا كل من أسهموا فى عودتنا بكلمة طيبة أو دعوة مخلصة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شحاتة العرابى يعلن عودة برنامجيه «قطوف من حدائق الإيمان» و«تسابيح» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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