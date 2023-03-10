شحاتة العرابى يعلن عودة برنامجيه «قطوف من حدائق الإيمان» و«تسابيح»

جدة - نرمين السيد - وكتب شحاتة العرابى، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، بمشيئة الله تعالى وفضله أبدأ غدًا تسجيل أولى حلقات برنامج قطوف من حدائق الإيمان وكذلك برنامج تسابيح عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وسوف يتم الإعلان عن إذاعة هذه الحلقات تباعًا إن شاء الله".

واختتم العرابى: "جزى الله خيرًا كل من أسهموا فى عودتنا بكلمة طيبة أو دعوة مخلصة".