فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الأبرز.. حصاد وزارة التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - الجمعة 3 مارس

- رئيس الجمهورية يقرر زيادة قيمة الدعم النقدى للأسر المستفيدة بنسبة 25%، ووزيرة التضامن الاجتماعى تتوجه بالشكر للرئيس السيسى على إقراره بالزيادة ووصول الموازنة إلى 32 مليار جنيه سنويا، وتوجه باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لبدء صرف الزيادة فى منتصف إبريل 2023.

- مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى يشارك بالمؤتمر الإقليمى الأول بالمملكة العربية السعودية حول "الإدمان على المؤثرات العقلية وتحديات العلاج والتأهيل"، ويستعرض تجربة الصندوق فى تأهيل وتنمية المتعافين اجتماعيا واقتصاديا.

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" يواصل تدريباته للمخطوبين بمحافظة سوهاج بمشاركة 284 شابا وفتاة.

- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومصر الخير لرفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة بمحافظة الوادى الجديد.

- احتفالا باليوم العالمى للسمع، التضامن الاجتماعى، تستعرض تقريرا حول الجهود المقدمة لذوى الإعاقة السمعية، وتؤكد على توفير جميع سبل الرعاية والتاهيل لذوى الاعاقة.



السبت 4 مارس



- أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى توصيات مؤتمرها الإقليمى الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعى والذى تم تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف بحضور 12 دولة عربية وممثلى الهيئات الدولية.

- الهلال الأحمر المصرى ينظم معرض أهلا رمضان لمنتجات الخيامية والمصنوعة بأجود الخامات بأيدى سيدات أسر منطقة النهضة.

- التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعاون مع جمعية الاورمان تطلق مبادرة "كفالة زواج يتيمات" ”لدعم المئات من زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز الأقصر.



الأحد 5 مارس



- وزيرة التضامن الاجتماعى تتوجه إلى واشنطن لعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع قيادات البنك الدولى، والمشاركة فى أسبوع التنمية البشرية، وتستعرض تجربة مصر فى الحماية الاجتماعية والإعاقة والتشغيل والمعاشات والنوع الاجتماعى.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ-2023م فى الفترة من 7-20 مارس الجارى، مؤكدة استمرار الوزارة فى توفير افضل الخدمات لحجيج بيت الله الحرام.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يسلم سلسلة من المشروعات متناهية الصغر للمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة ضمن فعاليات "قرى بلا فقر"، وتكثف التوزيع هذا الأسبوع بمركز أبو تيج بأسيوط.

- وزارة التضامن الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينفذان النسخة الثامنة للبرنامج التدريبى لكوادر رجال الدين الإسلامى والمسيحى "توحيد الرسائل الدينية والمجتمعية فى مجال تنمية الوعى وبناء الاتجاهات الإيجابية" فى محافظات وقرى حياة كريمة.

- وزارة التضامن الاجتماعى تدعم أبطالها من ذوى الإعاقة وتهنىء فاطمة الصباغ بجمعية على بن ابى طالب بالبحيرة لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى كرة الجرس للمكفوفين وحصولها على الميدالية البرونزية.



الاثنين 6 مارس



- القباج تستعرض تقريرا عن جهود المشروع القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة"، والتقرير يشير الى تجاوز عدد المترددين للمنصة الإلكترونية للبرنامج عن 4,6 مليون منذ اطلاقها عام 2019.

- تأكيدا على تعزيز القوة الناعمة فى مصر، وزارة التضامن الاجتماعى تشارك بأفلامها التوعوية فى مهرجان أسوان السينمائى لقضايا المراة، وتعقد ندوة بالمهرجان بعنوان "أثر الدراما على الوعى المجتمعى" والندوة تناقش قضايا الفقر والأمية والأسرة والتمكين الاقتصادى.

- التضامن الاجتماعى تعلن تخصيص 3 جوائز سنوية للأفلام ذات الأثر على التنمية الاجتماعية سواء من صناع الأفلام أو منظمات المجتمع الأهلى.

- التضامن الاجتماعى تنظم لقاء جماهيريا بقرية بنبان بمحافظة أسوان بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر ومدير برنامج الامم المتحدة الانمائى وقيادات العمل بالوزارة، واللقاء يناقش قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.



الثلاثاء 7 مارس



- العراق يستعين بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى مجال الوقاية من تعاطى المواد المخدرة وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وعمرو عثمان يعقد لقاءات مع وزيرى الداخلية والصحة لمساندة الجانب العراقى فى نقل نجاحات التجربة المصرية.

- تكثيفا لجهود برنامج فرصة فى تحفيز النساء والشباب على العمل والإنتاج، يتعاون البرنامج مع مؤسسة "مهنة ومستقبل" لعقد سلسلة لقاءات تدريبية بمحافظة الأقصر قبل توزيع مشروعات متناهية الصغر والوحدات الإنتاجية.

- التضامن الاجتماعى تواصل فعاليات حملة "بالوعى.. مصر بتتغير للأفضل" بالدقهلية، وتصل فى محطتها الثانية لميت غمر وسط تفاعل كبير من عشرات الآلاف من المواطنين، وطلبات موسعة لتنفيذ حزم من البرامج التنموية والاقتصادية.

- تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى عن حادث قطار قليوب، وتوجه بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتوفير كل الدعم لأسر الضحايا وللمصابين.



الأربعاء 8 مارس



- وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات تكثف جهودها لمناصرة حقوق ذوى الهمم، وتنفذ تدريبات لمتطوعى مبادرة "أحسن صاحب" بجامعة سوهاج، بالإضافة إلى ورشة حلو الدعم النفسى والمجتمعى بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى.

- برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، التضامن الاجتماعى يعقد اجتماعا للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال، والاجتماع يناقش باب المعاملة الجنائية للطفل وسبل حماية الأحداث.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن 2022 بحوالى 9.5 مليار جنيه، وتؤكد أن زيادة المنح هذا العام يأتى انعكاسا لايجابيات البنية التشريعية الجديدة التى وضعتها الدولة وبنى عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى.

- احتفالا باليوم العالمى للمرأة، التضامن الاجتماعى تستعرضا تقريرا عن جهودها فى مجالات دعم وتمكين المراة المصرية.

- التضامن الاجتماعى تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمستفيدات مشروع "الجمال من اجل الحياة" الذى تنفذه الوزارة بمراكز استضافة وتوجيه النساء ضحايا العنف والذى ينفذ بالشراكة مع مؤسستى كير مصر للتنمية وساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة لوريال مصر لتمكين النساء اقتصاديا.



الخميس 9 مارس



- وحدة التضامن بالجامعة المصرية الروسية تنظم حملة توعية للطلاب لحثهم على التطوع ونشر ثقافة خدمة المجتمع والعمل التطوعى والتعرف على خدمات الوحدة.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية تنفذ محاكاة لحدوث أزمات جوية بيئية، وتعقد تدريب افتراضى للإخلاء فى حالة حدوث زلزال فى إطار اختبار الجاهزبة والكفاءة وتعزيز سبل تقديم الاسعافات الأولية.

-المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى يفتتح ورشة عمل حول أدوات مؤسسات الدفاع الاجتماعى ومكاتب المراقبة الاجتماعية فى إطار دعم المهارات وقدرات العاملين، بمشاركة محافظات بنى سويف وكفر الشيخ والإسكندرية.