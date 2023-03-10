عاجل- الرئيس السيسى يهنئ نظيره الصينى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأنَّ الرئيس أعرب عن تمنياته للرئيس الصينى بالتوفيق والنجاح فى تحقيق تطلعات الشعب الصينى الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد الرئيس بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التى تجمع بين مصر والصين، معربًا عن التطلع إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق بين البلدين فى جو من الثقة والتفاهم المتبادل الذى طالما ميّز التعاون الاستراتيجى بين الدولتين، مؤكدًا الثقة فى أن علاقات البلدين الثنائية سوف تشهد مزيدًا من التطور الإيجابى فى السنوات المقبلة لما فيه صالح الشعبين والبلدين الصديقين.

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