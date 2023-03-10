تعمير القاهرة الكبرى: محور كمال عامر سيعيد توزيع الحركة المرورية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى محمد الكيلانى، إن محور الفريق كمال عامر هو أول محور عرضى عمودى فى القاهرة الكبرى، يربط كل المحاور، بدايته جنوبا دائرى المنيب، ونهايته شمالا عند دائرى الوراق بطول 12 كيلو مترا.





وأضاف الكيلانى- خلال مداخلة هاتفية، مع القناة "الأولى"، اليوم الجمعة- أن محور الفريق كمال عامر سيحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وسيعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، حيث يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة.

وأشار إلى أن كل محاور القاهرة الكبرى طولية، مثل محور "26 يوليو" الموازى للطريق الدائرى، بالإضافة إلى محور "تحيا مصر"، كما أن محور الفريق كامل عامر يقلل زمن الرحلة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على راحة المواطن وتقليل زمن الوقود والحفاظ على البيئة، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور "تحيا مصر" شمالا، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كيلو مترا.

وأوضح أن محافظة الجيزة، كانت تعانى منذ فترة طويلة من مشكلة بين الشرق والغرب نظرا لوجود مانع صناعى وهو السكة الحديد، والذى سبب مشكلة فى المعابر من الشرق إلى الغرب والعكس، وهذه المعابر هى نفق الهرم وكوبرى فيصل وكوبرى العمرانية القديم وبعض المزلقانات مثل ناهيا وبولاق.

وأضاف رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أن هذه المعابر أصبحت الآن لا تتناسب مع وجود 120 مليون مواطن، حيث تنقل يوميا 10 ملايين مواطن، ما يتسبب فى وجود كثافات فى هذه المنطقة.

وأكمل أن المواطن فى شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين يسلك مطلع جامعة الدول ويدخل على محور الفريق كمال عامر، ومنه إلى الكوبرى الملجم فى محور "تحيا مصر"، وفى غضون 5 دقائق يقطع المسافة من المهندسين إلى منطقة شبرا.

وتابع أنه خلال سير العمل فى إنشاء "محور الفريق كمال عامر"، روعى فى التصميم الأماكن المكتظة بالسكان، وتم تغيير خطوط شبكات الصرف الصحى والمياه، بالإضافة إلى إحلال شبكات الكهرباء، دون أن يشعر المواطن، علما بأن تنفيذ المشروع استغرق ثلاثة أعوام منها عام لتغيير كافة المرافق.