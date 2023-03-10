بدء فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بدء فعاليات اليوم الأول للأسبوع المائى للحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر.





وقال المهندس منصور بدوى، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذ العديد من أنشطة التوعية المائية خلال اليوم الأول للحملة، بالتعاون مع أوقاف الجيزة.

وأضاف أنه خلال اللقاء ألقى الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه خلال خطبة الجمعة، وتوزيع مطبوعات التوعية المائية على المصلين وأهل القرية، والتعريف بالحملة، وعمل استقصاء رأى ميدانى مع أهل القرية حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وإلقاء دروس دينية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.

يذكر أن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تستمر خلال الفترة من 10 وحتى 16 مارس 2023 بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمى للمياه مارس 2023.