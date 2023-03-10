وقال المهندس منصور بدوى، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذ العديد من أنشطة التوعية المائية خلال اليوم الأول للحملة، بالتعاون مع أوقاف الجيزة.
وأضاف أنه خلال اللقاء ألقى الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه خلال خطبة الجمعة، وتوزيع مطبوعات التوعية المائية على المصلين وأهل القرية، والتعريف بالحملة، وعمل استقصاء رأى ميدانى مع أهل القرية حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وإلقاء دروس دينية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.
يذكر أن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تستمر خلال الفترة من 10 وحتى 16 مارس 2023 بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمى للمياه مارس 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه فى الجيزة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.