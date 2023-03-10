«صحة الدقهلية»: تطعيم 126.5 ألف شخص ضد كورونا ضمن حملة طرق الأبواب

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بالمحافظة تحتل المركز الأول فى حملة تطعيم المواطنين بطرق الأبواب ضد مرض فيروس كورونا، بإجمالى 126 ألفا و595 مواطنا، وذلك بعد انطلاق أعمال الحملة يوم الأحد الماضى ضمن خطة الدولة فى متابعة الوضع الوبائى ورفع نسب التغطية بالتطعيم.





وأضاف مكين، أن الحملة تستهدف تطعيم، الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما بالمنازل بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين، إلى جانب تطعيم المواطنين فى محيط جميع المساجد والمتنزهات والحدائق العامة بتوجيهات، المحافظ الدكتور أيمن مختار، بضرورة رفع نسب التغطية بالتطعيم لحماية المواطنين من مرض "كوفيد- 19". ومن جانبها، قالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالمحافظة إن التطعيم يتم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة ثابتة ومتحركة منتشرة فى النطاق الجغرافى لمحافظة الدقهلية بما فيها المدارس والمصالح الحكومية والنوادى ومراكز الشباب واماكن التجمعات. وبدورها، قالت الدكتور لمياء سلامة مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة إن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى أماكن تواجدهم مستهدفة كافة الفئات العمرية فوق 12 عاما ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوى الهمم والمقبلين على الزواج.

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