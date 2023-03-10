الرئيس السيسى يجتمع بقادة القوات المسلحة.. ويؤكد: عازمون على استكمال مسيرة العطاء والتضحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 08:24 مساءً - أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بـ"يوم الشهيد"، بحضور شيخ الأزهر، ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية، وقادة القوات المسلحة وقيادات الشرطة المدنية وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وعقب أداء الصلاة، اجتمع الرئيس السيسى بقادة القوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.

كما تم استعراض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأكد الرئيس أن الشعب المصرى يولي ثقته الكاملة فى قدرة أبناءهم من رجال الجيش والشرطة لدعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر.

وفى ختام الاجتماع، أعرب الرئيس السيسى عن عرفانه وتقديره لروح الشهيد الذى لولاه لما استطعنا أن نحقق ما نسعى إليه من إنجازات، وأننا عازمون بكل الصدق والإخلاص على استكمال مسيرة العطاء والتضحية من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته وكرامته.