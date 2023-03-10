الأهلي يهزم الزمالك 33 /21 فى قمة المرحلة الثانية بدورى سيدات اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 08:24 مساءً - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 33/21 فى عاشر جولات المرحلة الثانية لدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، على صالة النادى الأهلى.

وتشهد الجولة العاشرة اليوم، الجمعة، مواجهات أيضا بين كل من، سموحة مع سبورتنج، والطيران مع الشمس، والجزيرة مع سموحة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.