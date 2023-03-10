صرف صحى القاهرة تعلن بدء فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس صرف القاهرة، فى بيان، إن فعاليات اليوم الأول للحملة، شهدت تسليط الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، خلال خطبة الجمعة بمسجد منبر الإسلام بجزيرة بدران حى روض الفرج، وذلك وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأضاف رئيس صرف القاهرة، أن فريق التوعية بالشركة، نفذ سلسلة من الأنشطة التوعوية، تضمنت حملات للتوعية المائية، وتوزيع مطبوعات تحمل عدد من الرسائل لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.