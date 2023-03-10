- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وقال رئيس صرف القاهرة، فى بيان، إن فعاليات اليوم الأول للحملة، شهدت تسليط الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، خلال خطبة الجمعة بمسجد منبر الإسلام بجزيرة بدران حى روض الفرج، وذلك وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.
وأضاف رئيس صرف القاهرة، أن فريق التوعية بالشركة، نفذ سلسلة من الأنشطة التوعوية، تضمنت حملات للتوعية المائية، وتوزيع مطبوعات تحمل عدد من الرسائل لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صرف صحى القاهرة تعلن بدء فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد المياه (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.