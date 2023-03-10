الرئيس السيسي يرحب بمؤمن زكريا خلال المباراة النهائية لبرنامج كابيتانو مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 07:27 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه التحية إلى مؤمن زكريا، وذلك خلال مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى المباراة النهائية لبطولة "كابيتانو مصر".

ولبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بتشريف سيادته المباراة النهائية.

ويلتقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره على أبو جريشة بقيادة محمد اليمانى في المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

حرص الجمهور المشارك فى المباراة النهائية لبطولة "كابيتانو مصر"، على توجه الهتافات المحبة للرئيس عبد الفتاح السيسي من المدرجات، حيث ظل الجمهور يردد: "بنحبك يا ريس".

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.