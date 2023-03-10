الرئيس السيسى يُصافح مؤمن زكريا خلال حضوره نهائى «كابيتانو مصر»

جدة - نرمين السيد - صافح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤمن زكريا، نجم منتخب مصر السابق، أثناء حضوره المباراة النهائية من برنامج "كابيتانو مصر"، كما ظهر اللاعب جالسًا بجوار الرئيس، خلال مشاهدة المباراة.





وأفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبى حلم شباب برنامج "كابيتانو مصر" بتشريفه المباراة النهائية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومؤمن زكريا، نجم منتخب مصر السابق، والدكتورة ماجى الحلوانى، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة. ويلتقى فريق حمادة إمام، بقيادة الكابتن طارق السيد، نظيره على أبوجريشة، بقيادة الكابتن محمد اليمانى، فى المباراة النهائية لبطولة "كابيتانو مصر" عقب أداء اللاعبين القوى أثناء الدورة كاملًا. ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" فى العاشرة مساء يومى الخميس والجمعة، على قناة "ON".

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