«المتحدة» و«كابيتانو مصر» يتوجهان بالشكر للرئيس السيسى



جدة - نرمين السيد - كما توجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأسرة برنامج الكابيتانو، بالشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المتواصل والدائم للبرنامج والمواهب الشابة التى تمثل جميع محافظات الجمهورية، والذى تكلل بتشريفه اليوم للمبارة النهائية وتحقيق حلم شباب برنامج الكابيتانو وذويهم. وأهدت الشركة المتحدة الرئيس السيسى هذا النجاح لدعمه الدائم للمواهب والشباب فى مختلف المجالات. ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" فى العاشرة مساء يومى الخميس والجمعة، على قناة "ON".

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