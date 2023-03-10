الرئيس السيسى يلتقى قادة القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مع قادة القوات المسلحة بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى إطار احتفال مصر بـ "يوم الشهيد".





وتناول اللقاء مناقشة عددًَا من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى، كذلك تم استعراض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

وأكد الرئيس السيسى، أنَّ الشعب المصرى يولى ثقته الكاملة فى قدرة أبناءه من رجال الجيش والشرطة لدعم ركائز البناء والتنمية والاستقرار بجميع ربوع مصر.

وأعرب "السيسى" عن عرفانه وتقديره لروح الشهيد الذى لولاه لما استطعنا أن نحقق كل ما نسعى إليه من إنجازات، وأننا عازمون بكل الصدق والإخلاص على استكمال مسيرة العطاء والتضحية من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته وكرامته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أدَّى صلاة الجمعة اليوم بمسجد المشير طنطاوى، وذلك بمناسبة "يوم الشهيد"، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددا من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والشرطة.