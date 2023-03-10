حسن المستكاوي: مباراة الأهلى وصن داونز صعبة.. وخط الوسط مفتاح الفوز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 06:30 مساءً - قال الناقد الرياضي، حسن المستكاوي، إن مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها غدا السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، صعبة جدا، وليس لها أي توقعات، لكن الأهلى بطل أفريقيا 10 مرات وذو شخصية كبيرة جدا في هذه البطولة القارية.

أضاف المستكاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن فريق صن داونز الجنوب أفريقي يلعب كرة قدم جميلة وممتعة، ولا يمكن للأهلي أن يلعب مباراة مفتوحة أمامه في جنوب أفريقيا، كما يتطلب على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، الحذر بشكل كبير، ولا يترك الفرصة لصن داونز أن يدخل ملعب الأهلى.

وتابع حسن المستكاوي: "الأهلى صعب يلعب الجيم مفتوح هناك، والتكتيك الكويس اللي فيه الحذر من السرعة في الهجمات المرتدة، وأهم ما في تشكيل الأهلي هو وسط الملعب ويجب أن يتواجد فيه ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي، لأن خط الوسط هو حائط الصد الأول في المباراة".

وأكمل المستكاوي: "سيكون هناك شكل من أشكال الحذر بالأهلي، وكولر لن يترك الجناحين يطيرا أمام صن داونز، وفي النهاية لا يمكن أن يتوقع أحدا نتيجة المباريات القوية".