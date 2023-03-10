التحالف الوطنى.. بدء فعاليات «كتف فى كتف» فى الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح التحالف الوطنى، صباح اليوم، فعاليات "كتف فى كتف" والتى بدأت فى محافظات مصر والتى تهدف إلى التحضير لتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، و450 ألف وجبة غذائية، على المواطنين فى رمضان.





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