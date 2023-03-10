عاجل- السيسى يستجيب لشباب «كابيتانو مصر» ويحضر المباراة النهائية (صور)

جدة - نرمين السيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لشباب برنامج "كابيتانو مصر" وحضر المباراة النهائية من ملعب اللقاء وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولاعب النادى الاهلى السابق مؤمن زكريا.





ويلتقى فريق حمادة إمام، بقيادة الكابتن طارق السيد، نظيره على أبوجريشة، بقيادة الكابتن محمد اليمانى، فى المباراة النهائية لبطولة "كابيتانو مصر" عقب أداء اللاعبين القوى أثناء الدورة كاملًا.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" فى العاشرة مساء يومى الخميس والجمعة، على قناة "ON".