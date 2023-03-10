إقرار حزمة حماية اجتماعية الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على اتفاقية العمل البحرى 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الإيجابية فى زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودوليا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، الموقعة فى باريس بتاريخ 26 يناير 2022، والتى تعد منظمة حكومية دولية ذات طابع استشارى وفنى، وتهدف المنظمة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها فى العالم بما يصب فى صالح المجتمع البحرى وحماية البيئة البحرية.

فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة نحو 10 أفدنة، من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة كسارة للتعامل مع مخلفات البناء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو فدانين، من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية كوم أبو راضى، بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية، و كذلك الموافقة على الطلب المقدم من قبل وزارة البيئة بشأن إصدار كتاب دورى للوزراء والمحافظين والجهات المعنية، لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئى الواردة من الجهات الإدارية المختصة، للعمل على سرعة إبداء الرأى البيئى فى هذه الدراسات من قبل اللجنة المشكلة بجهاز شؤون البيئة، وكذلك للإسراع فى إصدار الموافقات البيئية للمشروعات، وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار.

كما تضمنت القرارت أيضا كما أظهر التقرير، إقرار حزمة حماية اجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الفئات تتضمن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة الأزمات العالمية المتعاقبة، إلى جانب تكليف باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لإطلاق اسم "اللواء سمير فرج" على محور جار تنفيذه شمال مطار الأقصر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويأتى هذا القرارعرفانا لما بذله من جهود واضحة لخدمة المحافظة وأبنائها.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة، وتم استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى تحتاجها السوق المصرية، وكلف بعرض هذه القوائم على اتحاد الصناعات للمساهمة فى الترويج لتوطين هذه الصناعات التى تحتاجها السوق المصرية، إلى جانب اجتماع لمتابعة خطوات إعداد برنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالى المقبل.

فيما تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمراجعة موقف إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة فيما يخص الأراضى التى تم ضمها لأحوزة بعض المدن الجديدة، وموقف توفيق أوضاع الحائزين للأراضى، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن اجتماع لمتابعة موقف توصيل المرافق لمشروع تطوير عواصم المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات مثل الحزمة الاجتماعية الجديدة التى كلف بها الرئيس، ونتائج زيارة رئيس وزراء العراق إلى مصر، بالإضافة إلى اجتماع مع مسئولى شركة "تشاينا إنرجى" الصينية، لاستعراض مجموعة من المشروعات والاستثمارات المقترح أن تقوم بها الشركة فى مصر، وذلك بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس شركة "تشاينا إنرجى"، ورئيس شركة "إنكوم"، والشريك التنفيذى لشركة " إنكوم"، وعدد من مسؤولى الشركة الصينية، بجانب اجتماع مع رئيس مجلس الأعيان الأردنى والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، وذلك بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، ومساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وشملت الاجتماعات أيضا كما ذكر التقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى اجتماع لمناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور وزراء الصحة والسكان، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس غرفة صناعة الدواء، ورئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، فضلا عن اجتماع لاستعراض مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بحضور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والمدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير استقبل رئيس وزراء جمهورية العراق، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقى والوفد المرافق عقب وصوله مطار القاهرة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف، كما ترأس ونظيره العراقى جلسة مباحثات موسعة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين بالتوازى مع الإعداد الجيد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، بالإضافة إلى متابعة الجهود التى بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضى، وذلك عبر تقرير مقدم من المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وكذلك تم تدشين العدد الثانى من مجلة "آفاق المناخ" تحت شعار "معا من أجل التنفيذ"، وذلك بعد إطلاق العدد الأول منها على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.

يأتى هذا إلى جانب متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى تلقى ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر فبراير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة بهذا الشأن، كما شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، بهدف تطوير وزيادة رأس المال وضخ استثمارات جديدة فى شركة النصر للزجاج والبلور، فيما شهد مراسم توقيع اتفاقية إنشاء شركة مساهمة مصرية لإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير والمستلزمات الطبية، بمدينة السادس من أكتوبر، بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وشركة أكسيد الصناعية، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، فى حين شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مجال الفحص الطبى فى مصر، بين كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وشركتى "Perkin Elmer، و"HVD Egypt" العالميتين.

واستكمالا لأنشطة السيد رئيس مجلس الوزراء، أورد التقرير عقد مؤتمر صحفى بحضور عدد من المستثمرين وممثلى مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة فى مصر، حيث قال إن حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس تكلف الدولة 190 مليار جنيه، مشيرا إلى إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، كما شهد مراسم توقيع خطاب نوايا فى مجال التصنيع الطبى، بين كل من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وشركتى "PerkinElmer "، و"HVD Egypt".