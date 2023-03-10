الأهلي يختتم مرانه الأخير استعدادا لمواجهة صن داونز بمحاضرة لكولر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 05:24 مساءً - خاض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم، الجمعة، على ملعب استاد لوفتس، الذى يستضيف مباراة الأهلي وصن داونز غداً ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ كولر المدير الفني للأهلي، المران بمحاضرة سريعة مع اللاعبين تحدث معهم عن بعض الأمور الفنية والواجبات الخاصة بكل لاعب خلال لقاء الغد المرتقب ثم خاض الفريق فقرة بدنية قوية فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مران الحراس ويخوض اللاعبين تقسيمة قوية يُشرف عليها المدير الفني السويسري.

ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف، وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني المباراة الذي عقد ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق بمدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني من الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق ،وناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ومن بينها تحديد موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة واتباع كافة الضوابط المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.