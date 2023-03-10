برنامج "أهل بلدنا" يشارك في التغطية الحية لانطلاق فعاليات "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية بــ16 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 05:24 مساءً -

يقدم برنامج "أهل بلدنا" المُذاع على قناة الحياة، تغطية شاملة وحية لإنطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف"، أكبر مبادرة حماية اجتماعية يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حيث أعلن التحالف الوطني اليوم انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف" استعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك بعدد 16 محافظة وهم ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الاقصر – أسوان) ، وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف.

حيث اهتم البرنامج بمشاركة الفعاليات وعمليات التعبئة والتوزيع في تغطية خاصة من كافة المحافظات لحظة بلحظة من خلال عقد بعض اللقاءات مع ممثلي التحالف الوطني والمتطوعين، ويُعد برنامج "أهل بلدنا" هو البرنامج التليفزيوني الأول الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي بدوره يوثق ويستعرض الجهود التي ينفذها التحالف الوطني على الأرض لخدمة المواطنين، فضلاً عن تقديم لقاءات مع مسئولي تلك المؤسسات ومع المواطنين المستفيدين.

ويُعرض البرنامج يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الواحدة ظهرًا، وتقدمه الإعلامية مها موسى، ويأتي بمثابة نافذة لسماع شكاوي واستغاثات المواطنين ساعيًا لحلها مع كافة الجهات المعنية، حيث يحرص القائمين علي البرنامج علي تلقي طلبات ومقترحات المشاهدين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج .

تأتي مبادرة "كتف في كتف" والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 مليون صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، حيث بدأت المبادرة بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم والتقليل من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية ، وصحية ، وتوعوية ، وتعليمية ، وعمرانية ، وغيرها.