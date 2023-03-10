"المرور" تغلق شارع يوسف عباس.. اعرف التحويلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 05:24 مساءً - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال بمشروع المونوريل ورفع الكمرات المعدنية الخاصة بجسم المحطة الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة مع غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس.. مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

➢ القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

➢ القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

➢ غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة .

▪ على أن يتم تنفيذ الأعمال من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم السبت الموافق 11/3/2023 لمدة (8 أيام) .

▪ ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.