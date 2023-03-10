المشاركون بدورة الإذاعات الإسلامية: مجمع الأديان تجسيد للحمة بين المصريين

جدة - نرمين السيد - وزار الوفد مجمع الأديان بمصر القديمة، وبدأت الجولة بزيارة مسجد عمرو بن العاص -رضى الله عنه- ثم زيارة للكنيسة المعلقة بحى مصر القديمة.

وأبدى المشاركون خلال الجولة إعجابهم بفن العمارة الإسلامية والقبطية والتى شاهدوا آثارها الواضحة، مشيدين بروعة وجمال مجمع الأديان، حيث العمارة الإسلامية بجامع عمرو بن العاص، والعمارة القبطية بالكنيسة المعلقة، مؤكدين أن مجمع الأديان تجسيد حقيقى للحمة الوطنية بين شعب مصر، حيث يتلاقى المسجد مع الكنيسة، مؤكدين أنهم شاهدوا التسامح ودولة المواطنة رأى العين وقد تمثلت فى هذا المجمع الكبير.

واستمع الضيوف لشرح تفصيلى لتاريخ مجمع الأديان، وقدم الشيخ محمد الديباوى ترجمة لهذا الشرح إلى اللغة الفرنسية، رافق الوفد الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب، والشيخ هيثم رمضان المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وفى ختام الجولة قدم المشاركون فى الدورة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الجولة التاريخية المتميزة، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.