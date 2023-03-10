غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بالحوامدية

جدة - نرمين السيد - شملت جوله المحافظ شوارع سليمان أباظة والنيل وترعة السواحل وأحمد عرابى ومراد والبحر الأعظم، موجها رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الدورية لجهود النظافة وتحسين الحالة العامة للطرق وصيانة أرصفة المشاة. وتابع محافظ الجيزة جهود حى العمرانية فى إصلاح كسور بمواسير للمياه بشوارع اليابان وأعلى رصيف المشاة أمام بشارع ترعة الزمر موجها برد الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال وشفط أى مياه ناتجة عن الكسر. كما تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية فى غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع جمال عبد الناصر مع مصادرو محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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