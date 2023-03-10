الأهلي وصن داونز.. كيف يستعد الأحمر لمواجهة بطل جنوب أفريقيا؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مارس 2023 04:27 مساءً - يواصل فريق الأهلي استعداداته لمباراة صن داونز المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا، التى تقام غداً، السبت، بجنوب أفريقيا، وخاض المارد الأحمر أمس أول مران فى بريتوريا استعداداً للمباراة، ونستعرض فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وصن داونز؟

ج: الأهلي يلتقي مع صن داونز فى الثالثة عصر غد، السبت، فى الجولة الرابعة لدور الثمانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة باستاد لوفتس بمدينة بريتوريا.

س: كيف يستعد الأهلي لمباراة الغد؟

ج: وصل الأهلي جنوب أفريقيا فى الساعات الأولى من صباح أمس، الخميس، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة العشر ساعات، تخللها ترانزيت في أسوان، وخاض الأهلي أول مران له بجنوب أفريقيا أمس وسيخوض اليوم المران الأخير في نفس موعد المباراة.

س: هل سيعود الأهلي للقاهرة عقب مباراة صن داونز؟

ج: لا .. سيُقيم الأهلي فى جنوب أفريقيا 3 أيام تقريباً، ثم يتوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن فى الجولة الخامسة يوم 17 مارس الجاري.

س: وماذا عن الاجتماع الفني للمباراة؟

ج: يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز غدا، السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني المباراة الذي عقد ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من إقامة بعثة الفريق بمدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

س: ما هي القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الأبطال؟

ج: تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.