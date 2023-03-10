توضيح من «التعليم» بشأن تطوير مناهج الإعدادية واللغة الثانية

جدة - نرمين السيد - قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الاعدادية فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.





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