الأكبر فى العالم.. مبادرة «كتف فى كتف» تستهدف دعم ملايين المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال محمود الجارحى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر، إن التحالف أطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة "كتف فى كتف" لدعم المواطنين فى المحافظات كافة، موضحًا أن مبادرة "كتف فى كتف"، تستهدف الوصول إلى 4 ملايين أسرة من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية متنوعة.





وأضاف «الجارحى»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المبادرة قائمة على تنظيم محكم وتضافر جهود تام من كل المؤسسات المنتمية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وبدعم من مؤسسات الدولة كافة لكى تقوم بمهمتنا على أكمل وجه. وأوضح عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على مدار الفترة الماضية كان هناك تمهيد لإطلاق فعالية "كتف فى كتف"، من خلال قوافل متنوعة فى معظم محافظات الجمهورية واستطعنا الوصول إلى الأهالى فى مناطق متعددة آخرها منذ أيام فى جنوب سيناء. يذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تعمل على توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية، تصل جميع المحافظات المصرية، حتى الحدودية منها، قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، ويكفى صندوق "كتف فى كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر.

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