تغطية خاصة لشبكة تليفزيون الحياة بمناسبة انطلاق مبادرة «كتف فى كتف»

جدة - نرمين السيد - قدمت شاشة قناة الحياة تغطية خاصة متميزة عبر برنامج "أهل بلدنا" للإعلامية مها موسى من 16 محافظة، بمناسبة انطلاق مبادرة "كتف فى كتف" من قبل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.





بدأت التغطية بالعديد من المحافظات مثل الدقهلية وبنى سويف والإسكندرية وأسوان والشرقية والفيوم لرصد العديد من الفعاليات.

تتضمن الفعاليات توزيع كراتين غذائية وبرامج طبية من كشف على الأمراض أو التوعية عن الأمراض المزمنة والخطيرة مثل سرطان الثدى، بجانب تكريم الأمهات المثالية بالمحافظات بمناسبة يوم المرأة واستقبال عيد الأم، بالإضافة إلى الأيام الترفيهية لدى الأطفال.

وعلى الجانب الأخر يتم تمكين السيدات والرجال بفرص عمل من خلال مشاريع صغيرة تدعم الصيادين والمزارعين ومشروعات خاصة للسيدات.

والجدير بالذكر، أن مبادرة كتف فى كتف، مبادرة عملاقة ولم تشهدها مصر من قبل، كما لم يشهدها الشرق الأوسط والعالم من قبل.