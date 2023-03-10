بدأت التغطية بالعديد من المحافظات مثل الدقهلية وبنى سويف والإسكندرية وأسوان والشرقية والفيوم لرصد العديد من الفعاليات.
تتضمن الفعاليات توزيع كراتين غذائية وبرامج طبية من كشف على الأمراض أو التوعية عن الأمراض المزمنة والخطيرة مثل سرطان الثدى، بجانب تكريم الأمهات المثالية بالمحافظات بمناسبة يوم المرأة واستقبال عيد الأم، بالإضافة إلى الأيام الترفيهية لدى الأطفال.
وعلى الجانب الأخر يتم تمكين السيدات والرجال بفرص عمل من خلال مشاريع صغيرة تدعم الصيادين والمزارعين ومشروعات خاصة للسيدات.
والجدير بالذكر، أن مبادرة كتف فى كتف، مبادرة عملاقة ولم تشهدها مصر من قبل، كما لم يشهدها الشرق الأوسط والعالم من قبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تغطية خاصة لشبكة تليفزيون الحياة بمناسبة انطلاق مبادرة «كتف فى كتف» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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